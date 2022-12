POL-SE: Wedel - Zeugen nach Brand gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Dienstag, den 13.12.2022, ist es in der Ingwer-Paulsen-Straße in Elmshorn zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 15:30 und 18:45 Uhr in das Wohnhaus ein und entwendeten mehrere Musikinstrumente. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101 2020 oder ...

