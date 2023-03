Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagmittag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Der 60-jährige Besitzer eines Renaults hatte diesen gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Neckargartacher Straße abgestellt. Als er gegen 12.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Eppingen: Mercedes beschädigt und geflüchtet - Wer hat was gesehen?

Einen in der Eppinger Ludwig-Zorn-Straße abgestellten Mercedes beschädigte am Montag eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug. Die 30 Jahre alte Besitzerin des Daimlers hatte diesen gegen 7.30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 17.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro fest. Der Verursacher hatte seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Bad Rappenau: Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zu Beginn der Woche in Bad Rappenau. Zwischen Montag, 0 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr, befuhr der oder die Unbekannte die Einsteinstraße in unbekannte Richtung. Beim Vorbeifahren beschädigte der Fahrzeuglenker zwei Zaunpfeiler und den Gartenzaun eines Grundstücks. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Eppingen: Brand in Lagerhalle - Schadenshöhe noch unbekannt

Die genaue Schadenshöhe nach einem Brand in einer Lagerhalle in Eppingen am Montagmorgen kann noch nicht beziffert werden. Gegen 10.30 Uhr wurde der Polizei das Feuer in der Heilbronner Straße gemeldet. In der Halle befand sich ein Metallofen, welcher bis zu 1.000 Grad heiß werden kann. Durch die abstrahlende Hitze fingen vermutlich mehrere Kartonagen, welche ebenfalls in der Halle gelagert wurden, Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Bei eigenständigen Löschversuchen wurden zwei Mitarbeiter der Firma leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag in Heilbronn. Ein 29-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf gegen 16.30 Uhr auf der Hans-Seyfer-Straße in Richtung des Kreisverkehrs. Zeitgleich befuhr ein E-Bike-Fahrer die Salzstraße in Richtung Weippertstraße auf dem Gehweg. Als der VW-Fahrer in den Kreisverkehr einfuhr, übersah er vermutlich den Zweiradfahrer und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

