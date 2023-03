Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Industriehalle/Betrüger im Messenger erfolgreich

Iserlohn (ots)

Durch ein eingeschlagenes Fenster drangen Unbekannte zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen in eine Industriehalle Am Großen Teich ein. Die Täter entwendeten ein Schweißgerät und einen Winkelschleifer. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Erneut waren Betrüger mit ihrer "Messengermasche" erfolgreich. Ein 64-jähriger Iserlohner erhielt am Dienstag über den Messengerdienst "WhatsApp" eine Nachricht einer unbekannten Nummer. Der Absender gab sich als Tochter des Geschädigten aus und gab an, dass die alte SIM-Karte der Tochter kaputt sei und deshalb die neue Nummer existiere. Der 64-Jährige glaubte der angeblichen Tochter. Nach einigen Textnachrichten bat der Betrüger um die Überweisung eines niedrigen vierstelligen Betrages um Rechnungen begleichen zu können. Der Geschädigte willigt ein und überwies den Betrag. Der Betrug fiel erst auf, als der Mann Kontakt zur richtigen Tochter herstellte. Die Polizei warnt weiterhin vor solchen Betrugsmaschen. Werden Sie misstrauisch, wenn angebliche Angehörige plötzlich neue Nummern haben. Rufen Sie im Zweifelsfall nochmals die alte Nummer an oder suchen Sie das persönliche Gespräch. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell