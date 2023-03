Herscheid (ots) - Bei einem Arbeitsunfall ist heute Mittag, kurz vor 12 Uhr, ein Werdohler (43) ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich in einer Firma an der Osemundstraße. Polizeibeamte nahmen Ermittlungen zum Unfallhergang auf und informierten das Amt für Arbeitsschutz. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis ...

