Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und Polizei Aachen

Erkelenz/Aachen/Mönchengladbach (ots)

Nach dem Fund eines toten Mannes am Freitag vor zwei Wochen (03.02.2023) ermittelt eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Aachen. Die Leiche des 83-Jährigen war in einer Wohnung "Am Schneller" in Erkelenz gefunden worden.

Die Obduktionsergebnisse hatten bestätigt, dass es sich um ein Gewaltverbrechen gehandelt hat. Weitere Details hierzu, insbesondere zur Todesursache, können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgegeben werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zur möglichen Motivlage dauern an.

Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach bitten nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht und auffällige Personen und/oder Fahrzeuge im Zeitraum von Donnerstag, den 02.02.2023 (15.30 Uhr), bis Freitag, den 03.02.2023 (9.00 Uhr), auf der Straße "Am Schneller" in Erkelenz wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Aachen (Tel.: 0241-9577-34210) zu melden.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell