POL-MK: Technische Störung in der Telefonanlage der Polizei Iserlohn

Iserlohn (ots) - Am Montagmittag haben sich Unbekannte zwischen 11:50 und 12:30 Uhr gewaltsam über die Wohnungstür Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Refflingser Straße verschafft. Die Täter durchwühlten in der Folge mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher Schmuck. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl) Ein zwischen ...

