Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schmuck bei Einbruch entwendet/Audi A3 zerkratzt

Iserlohn (ots)

Am Montagmittag haben sich Unbekannte zwischen 11:50 und 12:30 Uhr gewaltsam über die Wohnungstür Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Refflingser Straße verschafft. Die Täter durchwühlten in der Folge mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher Schmuck. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Ein zwischen Sonntagnachmittag, 16:30 Uhr und Montagmorgen, 07:30 Uhr in der Straße Op Schultenkamp parkender Audi A3 ist durch Unbekannte ringsherum zerkratzt worden. Die Halterin stellte die Beschädigungen am Montag fest und informierte die Polizei. Bisher liegen noch keine Erkenntnisse zu möglichen Tatverdächtigen vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell