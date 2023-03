POL-MK: Graffiti am Schulzentrum

Herscheid (ots) - Unbekannte Täter trieben zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ihr Unwesen auf einer Baustelle in Wellin. Über eine Terrassentür drangen sie in das Gebäude ein und entwendeten mehrere Maschinen sowie Werkzeuge. Die Täter hinterließen Sachschaden und flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Wache Plettenberg entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

mehr