POL-MK: Polizei-Einsätze wegen Streitigkeiten

Hemer (ots) - Ein 82-Jähriger ist am Montagnachmittag, gegen 12:15 Uhr, durch einen Trickdieb bestohlen worden. Der Mann hatte zuvor Geld bei einer Bank abgehoben und sich anschließend in sein auf einem Parkplatz an der Parkstraße stehendes Auto gesetzt. Noch bevor er losfahren konnte, klopfte es an der Scheibe. Ein unbekannter Mann bat ihn Kleingeld zu wechseln. Der Geschädigte kramte in seiner Geldbörse und kam dem ...

