Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Betrunkener Radfahrer

Ratzeburg (ots)

27. Juni 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.06.2022 - Lauenburg

Am vergangenen Freitag (24.06.2022) ist in der Hamburger Straße in Lauenburg ein Radfahrer unterwegs gewesen und gestürzt. Wie sich anschließend herausstellte, war er stark alkoholisiert.

Gegen 01.05 Uhr ist der 37-jährige Geesthachter bereits in der Berliner Straße einer Anwohnerin aufgefallen, die daraufhin die Lauenburger Beamten informierte. Als die Streifenwagenbesatzung in der Hamburger Straße auf den Radfahrer stieß, fuhr dieser in deutlichen Schlangenlinien, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Zum Glück verletzte er sich dabei nicht.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 3,00 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Der 37-jährige Radfahrer wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

