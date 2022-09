Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein für das Wochenende

Lahnstein (ots)

Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Freitag, 09.09.22, auf Samstag, den 10.09.22, wurde die Polizeiinspektion Lahnstein gegen 00.15 Uhr über einen Verkehrsunfall auf der L335 zwischen Dachsenhausen und Braubach informiert.

Vor Ort wurde festgestellt, dass ein PKW-Fahrer mit der Schutzplanke kollidiert war, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit. Bei der Unfallaufnahme wurde weiterhin festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Infolgedessen wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren.

Einsatzgeschehen Kirmes Oberlahnstein/ Körperverletzungen

Am Samstagmorgen, gegen 01.55 Uhr, wurde im Rahmen der Überwachung des Festgeländes der Oberlahnsteiner Kirmes am Rheinufer die Polizeistreife von Besuchern der Kirmes angesprochen, dass aktuell im hinteren Bereich des Festzeltes eine Schlägerei stattfinden würde. Zeitgleich wurde der Wache von der Leitstelle eine Schlägerei mit einer größeren Personengruppe gemeldet.

Die Einsatzkräfte stellten im genannten Zeltbereich fest, dass eine männliche Person eine andere Person im "Schwitzkasten" festhielt, was sofort auf polizeiliche Aufforderung beendet wurde. Der festgehalte junge Mann versuchte wegzulaufen, konnte aber festgehalten werden. Er selbst wies eine frische Verletzung am Auge auf, die angeblich schon älter sei. Fast zeitgleich konnte weiterer Lärm und Schreie aus dem Zelt wahrgenommen werden, augenscheinlich von einer Personengruppe welche sich schnell entfernten wollte, durch eingetroffene Unterstützungskräfte dann aber im Bereich der Bahnunterführung festgehalten werden konnte.

Die folgenden Ermittlungen ergaben dann, dass es zwischen dieser Personengruppe von vier jungen Männern und anderen Besuchern des Festzeltes zunächst zu verbalen Streitigkeiten kam, dann zu Beleidigungen, die dann in Körperverletzungsdelikten endeten. Mehrere Personen erlitten leichte Verletzungen, eine weitergehende medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Die Ermittlungen dauern an.

Am Samstagabend gegen 23.40 Uhr wurde der Polizei Lahnstein telefonisch eine Körperverletzung gemeldet. Nach Angaben des geschädigten Anrufes, der sich vor dem Festzelt befand und dort von der Streife aufgesucht wurde, habe er ohne für ihn ersichtlichen Grund von einer männlichen Person beim Verlassen des Zeltes einen Schlag ins Gesicht erhalten. Der Geschädigte zeigte sofort auf eine verbal aggressive, männliche Person, die sich weiter aufbrausend mit anderen Besuchern der Kirmes anlegen wollte. Daher wurden dem Beschuldigten zunächst Handschellen angelegt. Nach einer Beruhigung der Situation wurde dem Beschuldigten dann ein Platzverweis erteilt, dem er nachkam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Am frühen Sonntagmorgen, 11.09.22, gegen 01.15 Uhr, wurde im Rahmen der Streife eine weitere Körperverletzung mit verletzter Person in der Hochstraße 19 in Lahnstein festgestellt. Nach Rücksprache stellte sich heraus, dass der Verletzte zunächst im Festzelt mit zwei ihm bekannten Personen einen verbalen Streit hatte. Auf dem Nachhausweg wurde er dann von den Beiden angegriffen. Dabei wurde ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und mit einem Bierkrug nach ihm geworfen, so dass er eine Verletzung am Ohr erlitt. Der Geschädigte musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Täter konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

PKW-Aufbrüche

Am Sonntagvormittag, den 11.09.2022, wurden der Polizeiinspektion Lahnstein zwei aufgebrochene Fahrzeuge gemeldet. Ein PKW befand sich in Koblenz-Horchheim in der Weitenbornstraße, ein LKW im Haukertsweg. Bei beiden Fahrzeugen war jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen, bei dem PKW wurde zumindest eine Sporttasche entwendet. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Informationen unter 02621/ 9130.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell