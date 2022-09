Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rheinböllen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr kam es am Kulturhaus in Rheinböllen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der geparkte PKW einer Hochzeitsgesellschaft massiv beschädigt wurde. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde durch den Zusammenstoß selbst im Frontbereich schwer beschädigt, setzte jedoch seine Fahrt mit einem defekten Vorderreifen in Richtung Innenstadt fort. Gäste der Hochzeit bemerkten bereits am Abend zuvor einen schwarzen BMW, welcher mehrmals die Schulstraße befuhr und dabei Driftübungen im dortigen Wendehammer durchführte. Diese Fahrzeugbeschreibung trifft auch auf die vor Ort vom Verursacher hinterlassenen Fahrzeugteile zu.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrzeug bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Simmern unter der 06761-9210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell