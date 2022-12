POL-HRO: Verkehrsunfall in Rostock - Pkw kollidiert mit Lichtmast und überschlägt sich

Rostock (ots) - Eine Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Lkw in der Rostocker KTV führte am Donnerstagmorgen zu Behinderungen im Berufsverkehr. Der Unfall ereignete sich gegen 08:00 Uhr in der Doberaner Straße. Nach bisherigem Erkenntnisstand kollidierte die Straßenbahn im Vorbeifahren mit dem am Straßenrand stehenden Lkw. Beide Fahrzeuge wurden ...

