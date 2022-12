POL-HRO: Unfall in Rostock: Kollision zwischen Straßenbahn und Lkw

Rostock (ots) - Nachdem am 24.11.2022 einem 11-jährigen Mädchen in Rostock Lichtenhagen das Handy geraubt worden war, hat die Kriminalpolizei bereits zwei Tatverdächtige ermitteln können. Die Schülerin war am Donnerstagnachmittag in einem Tunneldurchgang in der Eutiner Straße von den Tatverdächtigen zunächst ...

mehr