POL-HRO: Schneller Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei - Zwei Tatverdächtige nach einem Raub in Rostock ermittelt

Rostock (ots)

Nachdem am 24.11.2022 einem 11-jährigen Mädchen in Rostock Lichtenhagen das Handy geraubt worden war, hat die Kriminalpolizei bereits zwei Tatverdächtige ermitteln können.

Die Schülerin war am Donnerstagnachmittag in einem Tunneldurchgang in der Eutiner Straße von den Tatverdächtigen zunächst verbal attackiert worden. Anschließend forderten sie die 11-Jährige auf, ihr Handy herauszugeben. Als sie dies verneinte, wurde sie zu Boden gestoßen und aus ihrer Tasche das Handy geraubt. Die beiden Tatverdächtigen traten daraufhin auf das Mädchen ein und ließen die 11-Jährige zurück. Eine Passantin, die auf die Schülerin aufmerksam geworden war, kontaktierte den Vater und dieser dann die Polizei.

Umfassende kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten die Kriminalisten schnell auf die Spur der mutmaßlichen Täterinnen. Bei den 13 und 14 Jahre alten Tatverdächtigen handelt es sich um Rostockerinnen, die in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten waren. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern noch an.

