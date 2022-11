POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall mit Waffe

Rostock (ots) - Aufgrund eines Autokorsos wird es am kommenden Donnerstag, dem 24.11.2022, zu Verkehrseinschränkungen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock kommen. Gegen 15:45 Uhr startet der angemeldete Autokorso am Mühlendamm. An folgenden Straßenabschnitten kann es temporär zu Sperrungen kommen: Parkplatz/Mühlendamm - Mühlendamm - Tessiner Str. - ...

mehr