Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Fahrzeugaufbrüchen

Rostock (ots)

Das Kriminalkommissariat Rostock hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem mehrere Fahrzeugaufbrüche festgestellt wurden.

Insgesamt vier Fahrzeuge wurden am Montag im Bereich der Hansestadt Rostock angegriffen. Die bislang unbekannten Täter schlugen in allen Fällen die Seitenscheiben der Pkws ein. Gestohlen wurden u. a. ein Rucksack, eine Handtasche und elektronische Geräte. Die betroffenen Fahrzeuge parkten in der Gartenstadt, der Südstadt und in der Rostocker Innenstadt.

In diesem Zusammenhang rät die Rostocker Polizei allen Autofahrern zur Vorsicht:

- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handtaschen, Handys, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen!

- Auch während kurzer Stopps sollte man keine Taschen im Auto lassen, auch nicht im Kofferraum!

Zudem sind zwei Transporter einer Rostocker Straßenbaufirma, die auf dem Firmengelände in Reutershagen parkten, aufgebrochen worden. Mitarbeiter stellten den Einbruch am Dienstagmorgen fest und informierten die Polizei. Die unbekannten Täter entwendeten aus den Fahrzeugen hochwertiges Werkzeug. Der verursachte Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Der Kriminaldauerdienst konnte vor Ort Spuren sichern, die nun ausgewertet werden müssen.

Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Rostock und prüft dabei mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell