POL-ME: Erneute Brandstiftungen im Berliner Viertel - Monheim am Rhein - 2209023

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits mehrfach berichtet hatte, hat es in den vergangenen Wochen im Berliner Viertel in Monheim am Rhein mehrere Brandstiftungen gegeben. Bis zum zurückliegenden Wochenende zählte die Polizei seit Mitte / Ende Juli 2022 bereits 20 in Brand gesteckte Autos (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2208124, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5307463).

Am gestrigen Sonntag (4. September 2022) registrierte die Polizei im Berliner Viertel weitere fünf Fahrzeuge, die mutwillig in Brand gesetzt wurden - glücklicherweise war hierbei aber jedoch kein größerer Sachschaden entstanden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 21:20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr ins Berliner Viertel gerufen, weil dort ein bislang noch unbekannter Täter versucht hatte, Autos in Brand zu stecken. Insgesamt waren fünf Autos betroffen, die an der Johann-Sebastian-Bach-Straße und der Paul-Lincke-Straße sowie an der Friedenauer Straße geparkt waren. Da die Brände sehr schnell von Zeugen entdeckt worden waren, konnten die Brandherde bereits vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr jeweils von Anwohnerinnen und Anwohnern gelöscht werden, sodass bei keinem der Autos größere Schäden entstanden war.

Die ebenfalls alarmierte Polizei konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Daher fragt die ermittelnde Kriminalpolizei:

Wer kann Angaben machen zu den neuerlichen Bränden im Berliner Viertel? Wer hat - möglicherweise auch in der Vergangenheit - verdächtige Personen beobachtet oder weiß unter Umständen sogar, wer für die Brände verantwortlich ist? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

