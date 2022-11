Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar für Freitag, den 25.11.2022

Goslar (ots)

Sachbeschädigungen

Goslar.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Stadtgebiet zu zwei Sachbeschädigungen. An der Grundschule Jürgenohl wurden die Glasscheiben von 3 Kellerfenstern beschädigt. Außerdem wurde auf dem Parkplatz des "Brauhofes" in der Marstallstraße ein Pkw Mercedes Benz mit Bremer Zulassung in der Form beschädigt, dass eine Tür eingedellt wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Diebstahl

Goslar.

Am Donnerstagmittag, zwischen 11:45 Uhr und 12:30 Uhr, wurde in einem Einkaufmarkt in der Hildesheimer Straße eine Geldbörse entwendet. Die Geldbörse befand sich in einer Handtasche und war in einem Einkaufswagen abgelegt. In einem unbemerkten Moment wurde diese entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

