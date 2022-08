Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Kater ausgesetzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Einen unschönen Fall von Tierquälerei bearbeitet der Fachdienst Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Freiburg.

In Freiburg wurde am Freitagabend, 19.08.2022 in der Gundelfinger Straße,auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums hinter den dem Bach zugewandten Leergutcontainern ein ausgesetzter Kater aufgefunden.

Ein aufmerksamer Passant hatte das vollkommen verstörte, in einem Kleintierkäfig eingepferchte Tier aufgefunden und an sich genommen. Der Kater musste offenbar längere Zeit schon in seinen eigenen Exkrementen verweilen. Die Dauer des quälerischen Aufenthaltes ist noch nicht bekannt, dürfte aber aufgrund der erheblichen Käfigverunreinigungen nicht nur von kurzer Dauer gewesen sein.

Der Fund des Tieres war auch eher zufällig, da der Abstellort nicht ohne weiteres einsehbar ist.

Eine engagierte, hinzugerufene Tierschützerin nahm sich unmittelbar des Tieres an, zwischenzeitlich wurde es tierärztlich behandelt und befindet sich im Freiburger Tierheim.

Der Fachdienst Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Freiburg (Tel.: 0761/21689-200) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Herkunft des Katers geben können.

