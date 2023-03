Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Tablet-Diebstahl in Hotel

Lüdenscheid (ots)

Ein 26-jähriger aus Mali verursachte gestern Vormittag einen Polizeieinsatz in der Ausländerbehörde im Kreishaus. Dort hatte er sich den Mitarbeitern gegenüber äußerst aggressiv verhalten, herumgeschrien und sich geweigert zu gehen. Das Verhalten legte er auch gegenüber der Polizeistreife an den Tag und musste schließlich gefesselt und hinaus geführt werden. Er kündigte an, dem Platzverweis nicht nachkommen zu wollen. Beim anschließenden Transport zur Wache beleidigte er eine Beamtin als "Hure". Nach dem Verlassen des Streifenwagens trat er ihr zudem gegen das Schienbein und verletzte sie dabei leicht. Er wurde in eine Gewahrsamszelle verbracht und wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung angezeigt. Die Polizistin verblieb dienstfähig. (dill)

Ein bisher unbekannter Täter entwendete gestern, 4.45 Uhr, ein Tablet von der Rezeption eines Hotels an der Parkstraße. Er nutzte einen kurzen Moment, in dem die Rezeption nicht besetzt war und verschwand kurz darauf wieder. Dabei wurde er videografiert. Täterbeschreibung: männlich, schlank, schwarze Kapuzenjacke mit goldenem Emblem, weiße Umhängetasche, schwarze medizinische Maske, dunkle Hose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell