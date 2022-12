Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Söhlde, OT Hoheneggelsen (bub) - Am 03.12.2022, in der Zeit von 11:00 bis 16:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße / B1 Auf Höhe der Hausnummer 27 parkte ein roter Skoda Yeti in einer Parkbucht neben der Fahrbahn. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr im genannten Zeitraum die Hauptstraße in Richtung Feldbergen und touchierte dabei den linken Außenspiegel des Skoda Yeti. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seiner Wartepflicht nachzukommen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell