POL-HI: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Hildesheim (ots) - Hildesheim (bli) - Bislang unbekannte Täter drangen am Samstag, 03.12.2022, zwischen 16.00 Uhr und 19.15 Uhr, durch Aufhebeln eines Rollladens und einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Himmelsthür ein. Dort wurden die Wohnräume durchsucht und Bargeld entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt ...

