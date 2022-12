Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Algermissen; Heerstraße 12B, dortiger Netto-Markt-Parkplatz (fra)

Am 03.12.2022 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 09:40 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Algermissen eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde die ordnungsgemäß, in einer Parkbox, geparkte schwarze Mercedes A-Klasse einer Algermissenerin im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte verursachende Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Art seiner Beteiligung oder seine Personalienfeststellung zu ermöglichen. Wer zur oben genannten Zeit auf dem Parkplatz unterwegs war und Hinweise zu dem verursachenden Pkw oder dessen möglichen Fahrer geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

