Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Pedelecs

Hildesheim (ots)

Harsum; Carl-Zeiss-Straße 2 dortiger Rewe-Markt (fra)

Am 03.12.2022 zwischen 18:40 Uhr und 21:10 Uhr wurde vom Parkplatz des Rewe-Marktes in Harsum ein hochwertiges Pedelec entwendet. Das schwarze Fahrrad der Firma Bulls (Modell Twenty9 Evo 1,5) war mit einem Faltschloss im Außenbereich des Rewe-Marktes (Zugang zur Calenberger Backstube) ordnungsgemäß angeschlossen. Weiterhin war auf dem Fahrrad ein Kindersitz angebracht, sowie ein Kinderfahrradhelm. Der Wert des entwendeten Pedelec beträgt circa 2700 Euro. Wer zur oben genannten Zeit auf dem Parkplatz unterwegs war und Hinweise zu dem gestohlenen Pedelec oder möglichen Tätern geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

