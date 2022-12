Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von LKW- und Traktorreifen sowie Überwachungskameras

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (wes)- Am Freitag, den 02.12.2022, gegen 23:00 Uhr, wurden von einem Firmengelände in der Calenberger Straße in 31171 Nordstemmen ca. 24 LKW- und Traktorreifen entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten über das Nachbargrundstück der dortigen Waschanlage auf das Firmengelände. Die Reifen wurden vermutlich mit einem auf dem Grundstück der Waschanlage abgestellten bislang unbekannten Fahrzeug abtransportiert. Dabei werden sie von Überwachungskameras gefilmt. Die Täter entwendeten daraufhin die Kameras und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Der bislang entstandene Schaden wird vorläufig auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zeugen die Hinweise zu Personen oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

