POL-HI: Sarstedt - Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Aus bisher unbekannter Ursache geriet in der vergangenen Nacht, gegen 01:30 Uhr, eine Gartenhütte in dem Kleingartenverein Unter den Windmühlen in der Goslarschen Landstraße in Hildesheim in Brand. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Achtum und Einum waren vor Ort und bekämpften das Feuer. Der Brandort wurde anschließend beschlagnahmt. Die ...

