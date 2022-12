Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kind aus PKW angesprochen

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (No)

Am Freitag, 02.12.2022 wird gegen 13:00 Uhr ein 7-jähriger Jungen aus einem PKW heraus angesprochen. Der männliche Fahrer zeigt dem Jungen aus dem PKW heraus eine Tafel Schokolade und verspricht weitere Süßigkeiten, wenn der Jungen mit ihm nach Hause fährt. Weiter habe der Mann noch gesagt, dass er dort noch viele weitere Süßigkeiten und einen Hasen habe. Der Junge ging darauf nicht ein und der Fahrer fuhr davon. Der Vorfall ereignete sich auf der Bodenburger Straße in 31162 Bad Salzdetfurth. Der Junge war zuvor aus dem Schulbus an der Bushaltestelle Kluskamp ausgestiegen. Der PKW sei nach Angaben des Jungen vom Lidl-Parkplatz auf die Bodenburger Straße eingefahren. Ob der Fahrer dann in Richtung Innenstadt oder in Richtung Bodenburg fuhr, konnte der Junge nicht sagen. Zum Täter und Fahrzeug konnten keine genauen Angaben gemacht werden. Es soll sich um einen grünen PKW mit einigen Beschädigungen im Front- bereich des Fahrzeuges gehandelt haben. Der männliche Fahrer soll ca. 40-50 Jahre alt gewesen sein und habe eine Mütze getragen. Andere Personen sollen sich nicht in der Nähe aufgehalten haben. Die Polizei in Bad Salzdetfurth fragt nun, ob jemand den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu einem solchen Fahrzeug machen kann. Hinweise werden unter der Rufnummer 05063-9010 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell