Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Steinwurf auf Gronauer St. Matthäi Kirche

Hildesheim (ots)

(ahr) Zwischen dem 30.11.2022 gegen 18:30 Uhr und dem 01.12.2022 um 10:00 Uhr, hat eine bisher unbekannte Person einen Pflasterstein in ein Fenster der Gronauer St. Matthäi Kirche geworfen. Das Fenster, welches sich links neben dem Haupteingang befindet, wurde hierbei stark beschädigt. Wer Hinweise zu einem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Elze (05068/93030) oder in Gronau (05182/923370) in Verbindung zu setzen.

