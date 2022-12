Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 31162 Bad Salzdetfurth; Suchmaßnahmen der Polizei nach Schreien und einem Knallgeräusch ungeklärter Herkunft

Hildesheim (ots)

31162 Bad Salzdetfurth, Philosophenweg

30.11.2022, 20:00 Uhr

leo. Am Mittwochabend, kurz nach 20:00 Uhr, erhielt die Polizei in Bad Salzdetfurth von mehreren Zeugen Hinweise auf Schreie und ein nicht näher zu bestimmendes Knallgeräusch im Bereich des Waldstücks am Philosophenweg. Um der Sache auf den Grund zu gehen, wurden noch am gleichen Abend und in der Nacht umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, die am heutigen Donnerstag fortgesetzt werden. In diesem Zusammenhang wurden u. a. die Anwohner des dortigen Wohngebietes durch Polizeibeamte aufgesucht und befragt. Außerdem wurden sowohl in der Nacht als auch heute Vormittag Drohnen mit Wärmebildkameras und Suchhunde in dem unübersichtlichen Waldgebiet eingesetzt. Die Ermittlungen nach der Ursache der beschriebenen Geräusche dauern zurzeit noch an. Konkrete Hinweise auf strafbare Handlungen gibt es bisher nicht. Die Polizei in Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die Angaben zu diesen Vorfällen machen können, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle unter 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell