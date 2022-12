POL-HI: Erschreckende Bilanz bei Lkw- Kontrollen

Hildesheim (ots) - Alfeld (vos) In der Nacht auf Donnerstag, 01.12.2022, zwischen 21 Uhr und 9.30 Uhr kam es im Hinsiekweg zum Diebstahl eines weißen Maserati Levante. Der Wagen stand in einer Hofeinfahrt geparkt. Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Alfeld unter der 05181-9116-115 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Polizeikommissariat Alfeld Ravenstraße ...

