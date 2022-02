Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfallflucht in der Stammheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Wegen einer Unfallflucht, die am Montag gegen 10.00 Uhr entdeckt wurde, ermittelt das Polizeirevier Ditzingen gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der in der Stammheimer Straße in Schwieberdingen einen Mercedes streifte. Bislang ist der genaue Tatzeitraum noch unklar. Am Mercedes, der am Straßenrand stand, entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich unter Tel. 07156 4352-0 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell