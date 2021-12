Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Einbruch und Einbruchsversuch; Verkehrsunfälle; Gewahrsam

Reutlingen (ots)

Adventskranz in Brand geraten

Zum Brand in einer Wohnung in der August-Bebel-Straße sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag, kurz vor 17.30 Uhr, ausgerückt. Dort hatte zuvor ein Adventskranz, vermutlich durch eine umgefallene Kerze, Feuer gefangen. Durch einen Zeugen sowie die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Dennoch beläuft sich der unter anderem durch Ruß verursachte Schaden auf zirka 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (mr)

Hülben (RT): Alarmanlage verhindert Einbruch

Der Signalton einer Alarmanlage hat am Mittwochabend einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 18.45 Uhr machte sich der Unbekannte an einer Tür eines Wohnhauses in der Eichenstraße zu schaffen, worauf die Alarmanlage auslöste. Daraufhin flüchtete der Täter. Davor hatte er bereits einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Pfullingen (RT): Radfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Pfullingen erlitten. Gegen zwölf Uhr fuhr ein 64-jähriger BMW-Lenker von der Griesstraße aus rückwärts in den Drosselweg, um zu wenden. Gleichzeitig wollte ein 59 Jahre alter Radfahrer, der auf dem Gehweg der Griesstraße ortsauswärts unterwegs war, den Drosselweg hinter dem Auto überqueren. Beim Rückwärtsfahren touchierte der Wagen den Radler, der daraufhin zu Fall kam. Der 59-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. An den beiden Fahrzeugen war nach derzeitigem Kenntnisstand kein Schaden entstanden. (mr)

Baltmannsweiler (ES): Schmuck und Uhren entwendet

Schmuck und Uhren hat ein Unbekannter am Mittwoch beim Einbruch in ein Wohnhaus in der Elmar-Hölzle-Straße entwendet. In der Zeit zwischen 17.50 Uhr und 20 Uhr hebelte der Täter ein Fenster des Gebäudes auf und gelangte so ins Innere. Dort durchwühlte er das Inventar und stieß dabei auf seine Beute. Außerdem hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. Zur Spurensicherung kamen Experten der Kriminalpolizei vor Ort. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): An Tiefgarage gezündelt

Rauch und Brandgeruch aus dem Treppenabgang zur Tiefgarage der Filderhalle hat am späten Mittwochnachmittag zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte in der Bahnhofstraße im Stadtteil Leinfelden geführt. Gegen 17.40 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von Zeugen alarmiert, die vier noch unbekannte Kinder oder Jugendliche beobachtet hatten, die die Örtlichkeit fluchtartig verließen. Unmittelbar darauf war vom Treppenabgang her Rauch erkennbar. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 27 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Nachdem sich die Einsatzkräfte unter Atemschutz dem Brandort näherten, konnte dort brennender Unrat und abgebranntes Kinderfeuerwerk festgestellt und rasch gelöscht werden. An der Betonwand dürfte ersten Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden entstanden sein. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten und der geschlossenen Stahltüre zur Tiefgarage bestand auch keine Gefahr für die dort geparkten Fahrzeuge. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und fünf Sanitätern im Einsatz. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Zwei Radlerinnen zusammengestoßen

Ein Verkehrsunfall mit zwei Radlerinnen hat sich am Mittwochnachmittag, kurz vor 15 Uhr, im Tübinger Schleifmühleweg ereignet. Eine 15-Jährige überholte mit ihrem Fahrrad eine 65 Jahre alte Frau, die mit ihrem Damenrad in Richtung Westbahnhofstraße unterwegs war. Ersten Ermittlungen nach berührten sich hierbei die Lenker, so dass beide zu Boden stürzten. Während die Unfallverursacherin ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben war, musste die 65-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Hechingen (ZAK): Passanten angepöbelt und Polizeibeamte angegriffen

Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Hechingen gegen einen 40-Jährigen, der am Mittwochabend in Gewahrsam genommen werden musste. Der Mann soll sich auf einem Parkplatz in der Gammertinger Straße lautstark und aggressiv gegenüber Passanten verhalten, diese teilweise beleidigt und Fahrzeuge bespuckt haben. Ein Zeuge alarmierte daher kurz nach 20 Uhr die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle verweigerte der stark alkoholisierte 40-Jährige die Angabe seiner Personalien und verhielt sich nach wie vor äußerst aggressiv. Als er auf einen Beamten einschlug, musste er zu Boden gebracht und mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte geschlossen werden. Dagegen leistete der 40-Jährige heftigen Widerstand und beleidigte die Beamten fortwährend. Während der Gewahrsamnahme wurde ein geparkter Peugeot beschädigt. Sowohl der 40-Jährige als auch zwei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Der 40-Jährige wurde in eine Gewahrsamszelle gebracht und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (rn)

Rosenfeld (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste ein 80-Jähriger nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der K 7131 zwischen Leidringen und Trichtingen ereignet hat, vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem VW Passat auf der Kreisstraße in Richtung Trichtingen unterwegs, als seinen Angaben zufolge plötzlich zwei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Beim Versuch auszuweichen, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 25.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell