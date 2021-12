Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Aufbruch von Pkw und Automaten; Einbrüche in Vereinsheim und Firma; Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Reutlingen (ots)

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Montagvormittag ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Stuttgarter Straße verletzt worden. Gegen 9.45 Uhr bog ein 45 Jahre alter Lenker eines Mercedes Citan bei gelbem Blinklicht von der Straße In Laisen nach rechts auf die Stuttgarter Straße ab. Im selben Moment wollte ein 57-jähriger Radfahrer die dortige Fußgängerfurt überqueren. Trotz einer Vollbremsung des 45-Jährigen wurde der Radler von der rechten Front des Mercedes erfasst und stürzte. Mit dem Rettungswagen wurde der Verletzte in der Folge in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Reutlingen (RT): Pkw aufgebrochen

Einen VW Golf haben Unbekannte am Montagabend im Parkhaus Rathaus aufgebrochen. Zwischen 22.30 Uhr und 1.15 Uhr verschafften sich die Diebe auf noch ungeklärte Art und Weise Zugriff ins Innere des Wagens und durchwühlten ihn vollständig. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (cw)

Frickenhausen (ES): In Vereinsheim eingebrochen

Erst am Montagabend wurde entdeckt, dass Unbekannte in der Zeit von Donnerstag, 22 Uhr, bis Montag, 19.30 Uhr, in das Vereinsheim in der Straße Im Käppele eingebrochen sind. Über die Eingangstüre hatten sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und nachfolgend weitere Türen aufgebrochen. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem durchsuchten sie mehrere Räume, wobei sie auf einen Tresor stießen, den sie aufbrachen und ausplünderten. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Gartenbaufirma im Bauweg, im Stadtteil Stetten, sind Unbekannte am späten Montagabend eingebrochen. Gegen 23 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über eine Terrassentüre Zutritt zu einem Büro, dass sie anschließend durchwühlten. Offenbar wurden sie dabei aber gestört und ergriffen die Flucht. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (ks)

Ostfildern (ES): Auto landet auf dem Dach

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag in der Stuttgarter Straße in Ruit ereignet. Ein 29-jähriger Ford-Lenker bemerkte gegen 16 Uhr zu spät, dass eine vorausfahrende, 45 Jahre alte Fiat-Fahrerin auf Höhe einer Tankstelle abbremsen musste. Der Mann prallte mit seinem Fiesta trotz einem Ausweichmanöver gegen den Panda und anschließend gegen den Bordstein. Hierbei überschlug sich sein Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. (ms)

Esslingen (ES): Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Ein Schaden in Höhe von knapp 100.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der B 10 entstanden. Ein 65-Jähriger war gegen 16.50 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Esslingen-Stadtmitte musste er verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein nachfolgender, 50 Jahre alter Lenker eines Ford Ranger zu spät. Trotz einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver in die Mitte der beiden Fahrspuren kam es sowohl zur Kollision mit dem Mercedes als auch mit dem Citroen Xsara eines 52-Jährigen auf dem rechten Fahrstreifen. Der Unfallverursacher zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die C-Klasse und der Ford waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr für knapp eineinhalb Stunden einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Während der Bergung der Fahrzeuge wurde die B 10 für eine viertel Stunde voll gesperrt. Da zudem etwa 100 Meter hinter der Unfallstelle ein Lkw mit einer Reifenpanne auf der rechten Fahrspur liegengeblieben war, kam es zu einem größeren Rückstau im Feierabendverkehr. (ms)

Nürtingen (ES): Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße Im Biegel in Neckarhausen ist es am Montagabend gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen zufolge soll ein 33-Jähriger einen 58-Jährigen aus noch unbekannten Gründen in dessen Zimmer angegriffen und verletzt haben. Dabei soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Eine Zeugin, die auf die Situation aufmerksam geworden war, wählte daraufhin den Notruf. Beim Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei war die Auseinandersetzung nicht mehr im Gange. Der verletzte 58-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Dem mutmaßlichen Angreifer wurde von den Beamten der Gewahrsam erklärt, weshalb er die restliche Nacht in einer Zelle verbringen musste. Er sieht außerdem einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Die Ermittlungen, insbesondere zum Auslöser des Streits, dauern an. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Automatenaufbruch in Echterdingen

Auf das Bargeld in drei Staubsaugergeräten sowie in einem Münzautomaten einer Waschanlage hatte es ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, neun Uhr, in Echterdingen abgesehen. Der Täter brach die Geräte einer Tankstelle in der Hauptstraße gewaltsam auf und entwendete den Inhalt. Wieviel Beute er dabei machte, steht derzeit noch nicht fest. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Pkw kollidiert mit Stadtbahn

Ein Pkw ist am Montagabend in Leinfelden mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Kurz nach 23.30 Uhr befuhr eine 28 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes den Meisenweg in Richtung Stuttgarter Straße. Am unbeschrankten Bahnübergang an der Kreuzung der Max-Lang-Straße missachtete sie den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen zufolge das Rotlicht und fuhr auf die Gleise. Hier kollidierte sie mit der Stadtbahn, die im selben Moment aus Fahrtrichtung Möhringen heranfuhr. Der Mercedes wurde zwischen der Stadtbahn und dem Mast einer Ampel eingeklemmt. Die Frau konnte ihr Fahrzeug glücklicherweise unverletzt verlassen. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. An der noch fahrbereiten Stadtbahn entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der an der Ampelanlage entstandene Schaden lässt sich noch nicht beziffern. Die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt, der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort. (sm)

Meßstetten (ZAK): Schwerer Verkehrsunfall auf der L433

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der L433 / Ebinger Straße sind drei Personen schwer verletzt worden. Gegen 11.25 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Nissan die Landesstraße aus Albstadt-Ebingen kommend in Fahrtrichtung Meßstetten. Auf Höhe des Wohngebietes Bueloch kam er den ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund gesundheitlicher Probleme auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Kia eines 63 Jahre alten Mannes. Durch den Aufprall wurde am Nissan ein Vorderrad abgerissen, das in der Folge gegen den Audi eines 54-Jährigen prallte, der hinter dem Kia ebenfalls in Richtung Meßstetten gefahren war. Der Nissanfahrer, der Kialenker und seine 67-jährige Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge, an denen Sachschaden von rund 27.000 Euro entstanden war, mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Am Audi entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Die L433 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 13.15 Uhr voll gesperrt. (sm)

