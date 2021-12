Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigungen; Verkehrsunfall mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Landratsamt mit Hakenkreuzen beschmiert - Belohnung für Hinweise ausgesetzt (Zeugenaufruf)

Nach Farbschmierereien am Gebäude des Landratsamts in der Bismarckstraße ermittelt die Polizei wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Der oder die Täter besprühten im Laufe des Wochenendes Fenster, Fensterläden, eine Eingangstür, verschiedene Hinweisschilder und teilweise auch die Fassade mit zahlreichen Hakenkreuzen. Die Tat wurde am Montagmorgen, kurz vor 7.30 Uhr entdeckt. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Stadt Reutlingen und die privaten Partner der Initiative gegen Sachbeschädigungen haben für die Benennung des Täters oder für Hinweise, die entscheidend für die Aufklärung der Tat sind, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung entscheidet die Stadt Reutlingen unter Ausschluss des Rechtsweges. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter 07121/942-3333 entgegen. (ak)

Bad Urach (RT): Leuchten auf Schulgelände beschädigt (Zeugenaufruf)

Zehn Leuchten sind in der Nacht zum Montag durch Vandalismus auf einem Schulgelände in Bad Urach beschädigt worden. Bislang unbekannte Täter zerstörten auf noch ungeklärte Weise die Pollerleuchten entlang des Fußwegs von der Ostendstraße zum Schulareal und weitergehend bis zum Parkplatz in der Elsachstraße. Hierbei richteten sie einen Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro an. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07125/94687-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Albstadt (ZAK): Mehrere Verletzte bei Unfall in Onstmettingen

Bei einem Verkehrsunfall in Onstmettingen sind am Sonntagmittag drei Personen verletzt worden. Gegen 12.35 Uhr missachtete ein 22-jähriger Seat-Lenker beim Abbiegen von der Andreasstraße in die Nägelestraße die Vorfahrt einer 24 Jahre alten Skoda-Fahrerin, worauf es zur Kollision der Pkw kam. Dabei verletzten sich der Unfallverursacher, die 24-Jährige sowie der 25 Jahre alte Beifahrer im Skoda nach aktuellem Kenntnisstand leicht. Während der Seat-Lenker an der Unfallstelle ambulant versorgt wurde, wurden die beiden anderen Personen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, dürfte mit mindestens 15.000 Euro zu Buche schlagen. (mr)

