Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle und Pannenfahrzeuge auf der B 28; Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch in Wohnhaus; Betrug verhindert

Reutlingen (ots)

Unfälle und Pannenfahrzeuge auf der B 28

Zwei Unfälle und zwei Pannenfahrzeuge haben ab dem späten Dienstagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und jeder Menge Arbeit für die Abschleppdienste auf der B 28 geführt. Gegen 17.20 Uhr ereignete sich der erste Auffahrunfall, als ein 21-Jähriger mit seinem Nissan Micra von Reutlingen herkommend unterwegs war und in der Ausfahrt Sondelfingen gegen den Nissan Transporter eines 53 Jahre alten Mannes stieß. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 5.000 Euro. Eine halbe Stunde später kam es zu einem Folgeunfall auf der Bundesstraße in derselben Fahrtrichtung. Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vorausfahrende Verkehr abbremsen musste und prallte mit seiner A-Klasse trotz eines Ausweichmanövers ins Heck eines KIA Ceed eines 21 Jahre alten Mannes. Beide Pkw wurden hierbei erheblich beschädigt und mussten ebenfalls geborgen werden. Der Schaden wird auf 24.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme blieb eine Mercedes-Benz E-Klasse auf dem Ausfädelstreifen in Richtung Sondelfingen mit einem geplatzten Reifen liegen. Als die Polizeibeamten der 55-jährigen Fahrerin zu Hilfe eilten, stellten sie fest, dass die Frau zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von weit über zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein abgeben. Der Mercedes wurde ebenfalls abgeschleppt. Kurz nach 19 Uhr blieb dann noch ein Pkw samt Anhänger am Efeuknoten in Richtung Metzingen liegen und benötigte ebenfalls einen Abschleppwagen. Gegen 20.15 Uhr waren schließlich die beiden Unfälle aufgenommen und sämtliche Fahrzeuge abgeschleppt. (ms)

Nürtingen (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 313 beim Enzenhardt ereignet. Eine 33-Jährige befuhr mit einem Ford Fiesta gegen 14.10 Uhr die Bundesstraße von Metzingen herkommend in Richtung Nürtingen. An der Abzweigung zum Gewerbegebiet Großer Forst bemerkte sie zu spät, dass der vorausfahrende Verkehr an einer roten Ampel anhalten musste. Ungebremst fuhr sie gegen den Renault Clio einer 49 Jahre alten Frau, der unter den Auflieger des Sattelzugs eines 55-Jährigen geschoben wurde. Die Renault-Lenkerin zog sich hierbei ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gegen Baum geprallt

Leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag erlitten. Die 26-Jährige war kurz vor 14 Uhr mit ihrem Peugeot 307 in den Serpentinen der L 1208 von Steinenbronn herkommend in Richtung Leinfelden unterwegs. In einer absteigenden Linkskurve kam sie kurz vor der Seebruckenmühle aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte ihr Wagen mit der Leitplanke und prallte anschließend gegen einen Baum. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Verletzte. Im Anschluss wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte etwa 11.000 Euro betragen. (ms)

Weilheim (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Am Dienstagnachmittag ist in ein Wohnhaus in der Weilheimer Georg-Kandenwein-Straße eingebrochen worden. In der Zeit von 16.30 Uhr bis kurz vor 18 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über einen gewaltsam geöffneten Wintergarten in das Gebäude. Im Anschluss durchwühlte er das Mobiliar nach Wertsachen. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Einbrecher etwas Bargeld. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Notzingen (ES): Taxifahrer und Bankangestellte verhindern Betrug

Dank eines aufmerksamen Taxifahrers und einer Bankangestellten ist eine Seniorin aus Notzingen am Dienstag vor einem Betrug bewahrt worden. Die Seniorin bekam gegen 15 Uhr einen Anruf einer jüngeren Frau, die sich als Enkelin ausgab und von ihrer Oma Geld wollte, um in Stuttgart eine Wohnung zu kaufen. Bereitwillig bestellte sich die ältere Frau ein Taxi und fuhr damit zu ihrer Bank. Auf dem Weg dorthin erzählte sie dem Fahrer den Grund der Fahrt. Dieser schöpfte Verdacht und erzählte der Bankangestellten, warum die Kundin Geld benötigte. Die Angestellte verständigte daraufhin einen Verwandten der Seniorin und der Betrugsversuch flog auf. (ms)

Balingen (ZAK): Mit Lkw gegen Mauer geprallt

Die Ortsdurchfahrt von Ostdorf musste am Dienstagnachmittag wegen eines Verkehrsunfalls für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. Ein 43-Jähriger war gegen 14.45 Uhr mit einem Lkw der Marke Daimler-Benz Atego auf der Dorfstraße von Geislingen herkommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug im Frontbereich erheblich beschädigt und Betriebsstoffe liefen aus. Zur Reinigung der Fahrbahn war neben der Feuerwehr eine spezielle Kehrmaschine notwendig. Der Lastwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf knapp 20.000 Euro. (ms)

