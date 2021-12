Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Arbeiter von Lichtmast getroffen

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmittag auf einer Baustelle an der Ecke Fasanenweg/ Möhringer Straße zugezogen. Der 50-Jährige war kurz nach zwölf Uhr mit der Demontage eines Lichtmastes unter Zuhilfenahme eines Baggers beschäftigt, als er von dem Lichtmast getroffen wurde. Der Rettungsdienst brachte den 50-Jährigen nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen und der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

