Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tageswohnungseinbruch in Himmelsthür - Zeugenaufruf

Präventionshinweise

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Bislang unbekannte Täter drangen am Samstag, 03.12.2022, zwischen 16.00 Uhr und 19.15 Uhr, durch Aufhebeln eines Rollladens und einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Himmelsthür ein. Dort wurden die Wohnräume durchsucht und Bargeld entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt oder ein Ausbaldowern in der Straße festgestellt haben, mögen sich bitte bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Tipps für ein sicheres Zuhause:

Verschließen Sie immer die Haus- beziehungsweise Wohnungstür.

Fenster, Terrassentüren und Balkontüren sollten immer geschlossen werden.

Mechanische Sicherungen an Fenstern und Türen geben zusätzliche Sicherheit.

Achten Sie auf Fremde in Ihrem Wohngebiet.

Unter folgendem Link können weitere Informationen erlangt werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell