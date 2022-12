Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Körperverletzung in einer Diskothek in Alfeld

Hildesheim (ots)

In der Diskothek "Sound" kam es in der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen 04:00 Uhr zu einer Körperverletzung. Der zur Zeit noch unbekannte Täter schlug nach einer Streitigkeit auf der Tanzfläche auf das 22-jährige männliche Opfer ein. Dieses erlitt hierdurch erhebliche Gesichtsverletzungen. Danach verließ der Täter vermutlich noch vor dem Eintreffen der Polizei die Diskothek. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld unter 05181-9116-0 in Verbindung zu setzen.

