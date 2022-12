Polizei Düren

POL-DN: Alleinunfall auf der B56

Vettweiß (ots)

- Am Dienstag (06.12.2022) gegen 22:47 Uhr wurden Beamte der Polizei Düren wegen eines verdächtigen Fahrzeuges gerufen. Gemeldet wurde, dass eine Person auf der B56/Kelzer Weg die Reifen eines Fahrzeuges wechselt.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 24 Jahre alten Mann aus Merzenich, der tatsächlich einen Reifen wechselte. Am Fahrzeug des 24-Jährigen stellten die Beamten Beschädigungen an der Front fest. Außerdem fanden die Beamten u.a. Reifenspuren, Glassplitter sowie ein beschädigtes Verkehrsschild am nahegelegenen Kreisverkehr vor. Die weiteren Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 24-Jährige offensichtlich zuvor die B56, aus Richtung Euskirchen kommend, in Richtung Düren befahren hatte. Um seine Fahrt in Richtung Düren fortzusetzen, wollte er den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Hierbei geriet er jedoch auf den Grünstreifen des Kreisverkehrs und kollidierte mit einem dort angebrachten Verkehrsschild. Der 24-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort, aufgrund eines beschädigten Reifens musste er dann jedoch hinter dem Kreisverkehr in einem Grünstreifen anhalten. Der Merzenicher, bei dem ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,02 Promille ergab, äußerte, dass er lediglich eine Reifenpanne gehabt habe. Der 24-Jährige wurde zur Polizeiwache verbracht, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Unfallfahrzeug wurde auf Wunsch des Fahrers abgeschleppt.

