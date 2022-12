Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Fahrzeuge in Rölsdorf beschädigt

Düren (ots)

In Rölsdorf haben Unbekannte in der Nacht auf Montag (05.12.2022) mehrere Fahrzeuge im Bereich Dunantstraße/Flurstraße beschädigt. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 2.400 Euro.

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr am Sonntag und 07:00 Uhr am Montag wurden die Fahrzeuge beschädigt. An insgesamt sechs Autos wurden Scheiben durch Unbekannte eingeschlagen. Eine Anwohnerin hörte gegen 23:00 Uhr mehrfach dumpfe Geräusche aus dem Bereich Dunantstraße/Flurstraße. Als sie aus dem Fenster schaute konnte die Zeugin zwei männliche Jugendliche beobachten. Diese waren auf Mountainbikes unterwegs und leuchteten mit einer Taschenlampe in mehrere Fahrzeuge hinein. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Person 1

- ca. 18 bis 20 Jahre - schlanke Statur - helles Mountainbike

Person 2

- ca. 18 bis 20 Jahre - schlanke Statur - dunkles Mountainbike

