POL-DN: Einbrecher über Tag zugange

Nideggen (ots) - In Embken haben Unbekannte in der Nacht auf Montag (05.12.2022) ein Quad gestohlen. Das Fahrzeug war auf einem Hof in der Neffetalstraße abgestellt. Zwischen 12:00 Uhr am Sonntag und 08:00 Uhr am Montag verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Hof. Auf bislang unbekannte Weise entwendeten sie dort ein schwarzes Quad mit Kennzeichen DN-BW 99. Insgesamt machten die Täter damit Beute im unteren ...

