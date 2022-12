Polizei Düren

POL-DN: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Jülich (ots)

In der Christinastraße in Jülich haben Unbekannte am Montagabend (05.12.2022) Werkzeuge aus einem Transporter entwendet. Sie schlugen hierzu eine Scheibe ein.

Etwa um Mitternacht wurde eine Anwohnerin durch Lärm geweckt. Als sie aus dem Fenster schaute, konnte sie im Bereich einer Garagenreihe in der Christinastraße zwei Männer beobachten. Als sie diese von ihrer Wohnung aus ansprach flüchteten die beiden Männer mit einem roten Kastenwagen in Richtung "An der Vogelstange". Die Anwohnerin stellte im weiteren Verlauf fest, dass eines der geparkten Fahrzeuge beschädigt wurde. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Die Täter hatten einen Transporter aufgebrochen und darauf Werkzeug und Baumaschinen entwendet. Insgesamt verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Sie machten zudem Beute im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell