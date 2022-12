POL-DN: Handtaschenräuber vorläufig festgenommen

Langerwehe (ots) - In Langerwehe-Pier wurde am Freitag (02.12.2022) ein 28-Jähriger festgenommen. Weil er einem Beamten der Polizei Gewalt androhte, kam ein Diensthund der Polizei zum Einsatz. Kurz nach 21:00 Uhr meldete ein Anwohner der Pierer Straße in Langerwehe-Pier eine verdächtige Person. Ein junger Mann sah sich die geparkten Fahrzeuge intensiv an. An manchen Fahrzeuge versuchte er durch betätigen des ...

