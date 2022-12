Polizei Düren

POL-DN: Diensthund bei Festnahme eingesetzt

Langerwehe (ots)

In Langerwehe-Pier wurde am Freitag (02.12.2022) ein 28-Jähriger festgenommen. Weil er einem Beamten der Polizei Gewalt androhte, kam ein Diensthund der Polizei zum Einsatz.

Kurz nach 21:00 Uhr meldete ein Anwohner der Pierer Straße in Langerwehe-Pier eine verdächtige Person. Ein junger Mann sah sich die geparkten Fahrzeuge intensiv an. An manchen Fahrzeuge versuchte er durch betätigen des Türgriffs in das Fahrzeug zu gelangen. Ein Diensthundeführer der Polizei Düren war als erster vor Ort. Er sprach den Mann mehrfach an. Der 28-Jährige reagierte daraufhin zunehmend aggressiv und unkooperativ. Dabei fiel auf, dass er im Hosenbund eine Pfeffersprayflasche versteckt hielt. Der Diensthundeführer drohte daraufhin mehrfach den Einsatz des Hundes an und forderte den Mann aus Jüngersdorf auf, sich ruhig zu verhalten. Dieser ging jedoch erneut auf den Beamten los. Aus Eigensicherungsgründen wurde im weiteren Verlauf der Diensthund gegen den Betroffenen eingesetzt. Der Hund biss aufgrund des ausgesprochenen Kommandos in den rechten Oberarm des Betroffenen und riss ihn somit zu Boden. Hier konnte er fixiert und festgenommen werden. Auch währenddessen verhielt der 28-Jährige sich weiterhin aggressiv. Er wurde durch einen Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Nach ambulanter Versorgung wurde er zur Polizeiwache verbracht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell