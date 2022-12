Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte beschädigen mehrere Autos

Düren (ots)

Auf der Straße "In der Mühlenau" in Düren-Rölsdorf haben zwei Unbekannte am späten Sonntagabend mehrere Pkw beschädigt. Gegen 23:00 Uhr meldeten Zeugen sich bei der Polizei.

Die beiden bislang unbekannten Täter waren auf der Straße "In der Mühlenau" unterwegs. Hier schlugen sie an insgesamt drei Fahrzeugen Scheiben ein. Sie verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Vorfall bei der Polizei: Er gab an, dass die Täter um die 15 Jahre alt seien. Zudem trugen sie zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung sowie Sturmhauben. Beide Täter flüchteten mit Fahrrädern in Richtung Innenstadt.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, wenden sich bitte unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell