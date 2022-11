Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Einbrecher unterwegs

Welver (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag, 13.30 Uhr bis Samstagmorgen, 09.30 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Am Feldgraben. An dem Wohnhaus hebelten sie ein Fenster auf, gelangten darüber in das Haus. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten sie die Wohnräume. Mit einem Bargeldbetrag entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000. (AG)

