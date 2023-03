Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.03.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Obrigheim: Zwei PKWs aufgebrochen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden zwei PKWs in Obrigheim Ziel von Dieben. Am Montag gegen 18.15 Uhr stellte der 46-jährige Besitzer eines Skoda Kodiaks diesen in der Schubertstraße ab. Als er am nächsten Morgen gegen 7.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass eine unbekannte Person das Auto auf unbekannte Weise geöffnet und den darin liegenden Geldbeutel gestohlen hatte. Hierbei erbeutete der oder die Unbekannte einen geringen Bargeldbetrag. Ähnlich erging es dem Besitzer eines Mercedes in der Friedhofstraße. Zwischen Montagabend um 21 Uhr und Dienstagmorgen um 7.15 Uhr verschaffte sich auch hier eine Person Zugang zum Inneren des geparkten Autos. Der Dieb oder die Diebin entwendete eine Sonnenbrille der Marke Ray-Ban sowie einen Geldbeutel. Anschließend entkam der Täter oder die Täterin unerkannt mit einer Beute im Gesamtwert von circa 300 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080, zu melden.

