POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.03.2023 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Polizei sucht Geschädigte nach Demonstration am Freitagnachmittag

Nachdem am Freitagnachmittag mehrere Personen die Fahrbahn der Wilhelmstraße vor dem Heilbronner Amtsgericht blockierten, (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5466336), sucht die Polizei Zeugen und mögliche Geschädigte. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, auch Insassen in Linienbussen, die aufgrund der Demonstration und der daraus resultierenden Verkehrsstörungen wichtige Termine verpasst haben. Sie werden gebeten, sich per Email unter Angabe ihrer Personalien und Erreichbarkeit an folgendes Postfach zu wenden: heilbronn.prev.bd@polizei.bwl.de.

