POL-HX: Schuss aus Pkw

Steinheim (ots) - Am Freitag, den 30.12.2022, um 14:28 Uhr, kam es in Steinheim in der Straße Steinwarts Feld zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Der 16- jährige Kradfahrer aus Steinheim missachtete in dem Wohngebiet die Vorfahrt des von rechts kommenden 34-jährigen VW- Fahrers aus Steinheim. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde mit dem Krankenwagen ins ...

